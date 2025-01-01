Mila
Folge 7: Das Single-Dinner
24 Min.Ab 6
Ein krampfiges Single-Dinner ist absolut das Letzte, worauf Mila gerade Lust hat. Aber was tut man nicht alles für den Job und eine coole Kolumne? Also lädt Mila die gruselige männliche Mittdreißiger-Resterampe inklusive Nick als Undercover-Fotograf und eine Handvoll attraktiver Damen zu sich zum Essen ein. Nick scheint sich allerdings fest vorgenommen zu haben, das Event zu torpedieren.
