Volles Risiko!

SAT.1Staffel 1Folge 6
Folge 6: Volles Risiko!

24 Min.Ab 6

Mila geht volles Risiko, um ein Interview mit Sex-Ikone Lilo Kaufmann zu bekommen. Dass die 82-jährige Ex-Diva bei Milas ziemlich planloser Undercover-Aktion fast den Löffel abgibt, hätte sie allerdings nicht gedacht. Mit dem sicheren Gefühl, mal wieder alles vermasselt zu haben, tritt Mila kleinlaut bei Theresa an - und ahnt nicht, dass sie die Story des Jahres an Land gezogen hat!

