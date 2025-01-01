Spontane Gartenhochzeit, ein Delfin und drei WeltenbummlerJetzt kostenlos streamen
Mila
Folge 75: Spontane Gartenhochzeit, ein Delfin und drei Weltenbummler
23 Min.Ab 12
Mila ist am Packen. Sie freut sich auf ihre neue Mission, als Single die ganze Welt zu bereisen. Kurz vor ihrem Abflug, beschließen Luisa und Julian ihre neu aufgeblühte Liebe mit einer spontanen Hochzeit zu krönen - gut, dass Milas Papa Paare trauen darf. Nun steht der Ehe ja eigentlich nichts mehr im Weg. Wäre da nicht Nick, der überraschend bei der Feier auftaucht und so Mila aus der Bahn wirft. Ist es zu spät, Mila von ihrem Plan abzubringen?
