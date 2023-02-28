Mission: Job Unknown
Folge 3: Kuba vs. Österreich
88 Min.Folge vom 28.02.2023Ab 12
Schmelzen Rúrik Gíslason und Bastian Bielendorfer auf Kuba wie Zucker? Traumstrand? Eher trocken Land. Rúrik Gíslason und Bastian Bielendorfer zeigen in der kubanischen Hitze auf einer Zuckerrohr-Farm vollen Körpereinsatz. Dagegen geht es im riesigen Garten von Schloss Schönbrunn in Wien um Ästhetik und Präzision: Wie machen sich Patricia Kelly und Ross Antony als Schloss-Gärtner:innen? Welches Team löst seine Job-Challenges am besten und sammelt die meisten Punkte?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick