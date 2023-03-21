Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mission: Job Unknown

Portugal vs. Dänemark

ProSiebenStaffel 1Folge 6vom 21.03.2023
Portugal vs. Dänemark

Portugal vs. DänemarkJetzt kostenlos streamen

Mission: Job Unknown

Folge 6: Portugal vs. Dänemark

91 Min.Folge vom 21.03.2023Ab 12

Gehen Luna Schweiger und Jeannette Biedermann in Portugal in die Luft? Luna Schweiger und Jeannette Biedermann landen als Flugbegleiterinnen in Portugal. Sehr viel rauer sind der Ton und die Wellen bei Fabian Hambüchen und Axel Stein, die auf einem Segler in Dänemark anheuern. Erweisen sich die beiden Promis als seetauglich oder gehen sie baden? Welches Team löst seine Job-Challenges am besten und sammelt die meisten Punkte?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mission: Job Unknown
ProSieben
Mission: Job Unknown

Mission: Job Unknown

Alle 1 Staffeln und Folgen