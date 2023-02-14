Mission: Job Unknown
Folge 1: Rumänien vs. Mexiko
100 Min.Folge vom 14.02.2023Ab 12
Machen Laura Karasek und Oliver Pocher auf der Käse-Alm nur Käse? Während Laura Karasek und Oliver Pocher auf einer Käse-Alm in Rumänien ihre landwirtschaftlichen Fähigkeiten zeigen müssen, versuchen sich Sven Hannawald und Mario Basler als Rettungsschwimmer in Mexiko. Doch erstmal müssen sich die beiden Sportler selbst retten ... Welches Team löst seine Job-Challenges am besten und sammelt die meisten Punkte?
