ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 14.03.2023
Folge 5: Irland vs. Südafrika

87 Min.Folge vom 14.03.2023Ab 12

Finden Anni Friesinger und Jasna Fritzi Bauer auf die richtige Spur? No-Angels-Sängerinnen Nadja Benaissa und Lucy Diakovska erleben als Geisterjägerinnen in Irland Begegnungen der ganz besonderen Art. Aufregende (tierische) Begegnungen haben auch Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer und Olympiasiegerin Anni Friesinger als Safari-Guides im Südafrikanischen Busch. Ob sie auf der richtigen Fährte sind? Welches Team löst seine Job-Challenges am besten und sammelt die meisten Punkte?

