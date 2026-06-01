Mr. Monk und das ErdbebenJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 10: Mr. Monk und das Erdbeben
43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Bei einem Erdbeben kommt ein Bekannter Sharonas ums Leben. Monk, der durch das Erdbeben vollkommen traumatisiert ist und sich nicht mehr richtig artikulieren kann, begleitet Sharona zur Witwe des Verstorbenen. Monk wird schnell klar, dass Sharonas Bekannter ermordet wurde - und findet im Nu seine Sprache wieder. Sharona, deren Wohnung durch das Beben verwüstet wurde, muss unterdessen gemeinsam mit Benjy bei ihrer Schwester einziehen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick