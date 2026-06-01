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Monk

Mr. Monk gegen die Qualle

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 01.06.2026
Mr. Monk gegen die Qualle

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Monk

Folge 3: Mr. Monk gegen die Qualle

43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6

Eine Richterin wird in ihrem Haus erschlagen, doch zuvor kann sie noch den Notruf auslösen und sogar den Namen ihres Mörders mitteilen: Dale Biederbeck. Aber Captain Stottlemeyer und seine Leute haben dennoch ein Problem, denn der angebliche Mörder Dale Biederbeck ist so dick, dass er seit Jahren sein Bett nicht mehr verlassen hat. Somit scheidet er als Mörder aus. Doch auch einer Zeugin ist ein extrem fettleibiger Mann aufgefallen. Ein neuer Fall für den cleveren Monk ...

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