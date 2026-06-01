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Monk

Mr. Monk auf dem Rummelplatz

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 01.06.2026
Mr. Monk auf dem Rummelplatz

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Monk

Folge 4: Mr. Monk auf dem Rummelplatz

42 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Officer Adam Kirk, ein Freund von Captain Stottlemeyer, trifft sich auf dem Rummelplatz mit dem Informanten Gitomer. Als die beiden zusammen in einer Gondel losfahren, fängt Gitomer plötzlich an zu schreien - genervt lässt Officer Kirk das Karussell daraufhin anhalten. Doch kurz darauf wird Gitomer tot auf dem Sitz der Gondel gefunden! Der Hauptverdächtige: Officer Kirk. Captain Stottlemeyer bittet Monk, Officer Kirks Unschuld zu beweisen. Doch das ist alles andere als leicht ...

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