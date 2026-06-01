Mr. Monk und die HellseherinJetzt kostenlos streamen
Monk
Folge 2: Mr. Monk und die Hellseherin
43 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Die Ehefrau von Commissioner Harry Ashcombe stürzt nachts mit ihrem Wagen in einen Abgrund und versinkt in einer Schlammlawine. Kurz darauf erwacht eine Hellseherin in ihrem Auto auf mysteriöse Weise genau an der Unglücksstelle und führt die Polizei auf die Spur der verunglückten Frau. Doch es gibt einige Ungereimtheiten in dem Fall. Und Monk wäre nicht Monk, wenn er den Fall nicht ganz gewissenhaft aufrollen würde ...
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