SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 10
46 Min.Ab 12

Ein alter Freund Jessicas, der Polizeibeamte Jake Ballinger, ist vom Dienst suspendiert worden und unterrichtet nun an der Universität. Zusammen mit zwei seiner Studenten rollt er den Mordfall, der ihn seine Karriere bei der Polizei kostete, noch einmal auf. Erneut führen die Spuren nicht zum Landstreicher Leo Gunderson, der der Tat beschuldigt wurde, sondern zum einflussreichen Senator Grainger. Und Grainger war damals nicht ganz unschuldig an Ballingers Suspendierung ...

SAT.1 GOLD
