Mord ist ihr Hobby
Folge 14: Drama in der Wall Street
46 Min.Ab 12
Jessica hat einen Termin bei dem Vermögensberater Philip Royce. Als dieser zum verabredeten Zeitpunkt nicht auftaucht, wird sie skeptisch. Die Polizei findet Philip schließlich erschlagen in seiner Wohnung. Steckt sein Partner Jerome Ashcroft hinter dem Mord? Philip hatte geplant, die Anteile der Firma zu verkaufen, anstatt Jeromes Tochter zu heiraten. Jessica hilft der Polizei nur zu gerne bei den Ermittlungen.
