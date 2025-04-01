Mord ist ihr Hobby
Folge 8: Wie eine Oper von Puccini
46 Min.Ab 12
Zusammen mit ihrem alten Freund Dennis darf die Schriftstellerin Jessica Fletcher einen Blick hinter die Kulissen eines Opernhauses werfen. Schnell wird ihr klar, dass sich die wahren Dramen hinter der Bühne abspielen. Es geht um verschwundene Smaragdsteine, den mysteriösen Tod eines Journalisten und den Mord am Geliebten der Star-Sopranistin Maria. Um den Fall zu lösen, inszeniert Jessica Fletcher einen Akt wie aus einer Oper von Puccini ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick