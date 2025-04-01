Mord ist ihr Hobby
Folge 6: Feuer in Cabot Cove
45 Min.Ab 12
Auf einem Wohltätigkeitsbasar ersteht Jessica eine kleine Kommode vom Tischler Stan Holmes. Als sie sie zu Hause genauer untersucht, entdeckt sie einen Brief, adressiert an Bud Fricksay. Jessica überreicht ihm das Schriftstück, woraufhin Bud zum Tankstellenbesitzer Ron Stiller eilt und massiv auf ihn einschlägt. Am Abend ist in Cabot Cove Feueralarm: Das Möbelgeschäft steht in Flammen, und im Büro wird die Leiche von Bud Fricksay gefunden. Jessica hat einen Täter im Visier.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick