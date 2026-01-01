Mord ist ihr Hobby
Folge 18: Hartnäckigkeit führt zum Ziel
46 Min.Ab 12
Jessica bekommt einen verspäteten Geburtstagsgruß von ihrem alten Freund Jim O'Malley. Dem eigenwilligen irischen Polizeibeamten wurde kurz vor seiner Pensionierung gekündigt, weil er den Fall Roland Trent nicht ruhen lassen wollte. Er glaubt, dass der Makler seine Frau Gretchen vom Balkon gestoßen hat, obwohl es offiziell ein Selbstmord war. Alice, die Sekretärin der Trents, gibt O'Malley schließlich den entscheidenden Hinweis - und Jessica hilft ihrem Freund nur allzu gerne ...
