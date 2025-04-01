Mord ist ihr Hobby
Folge 22: Tödliche Begierde
44 Min.Ab 6
Sibilla Stone, eine erfolgreiche Autorin, lässt sich in Cabot Cove nieder, um einen Roman zu schreiben. Als sie eines Tages zu einer Party nicht erscheint, machen sich die Gäste auf die Suche nach ihr. Die Autorin kann gerade noch rechtzeitig vor dem Ertrinken gerettet werden. Jessica bemerkt, dass es sich nicht um einen Unfall gehandelt haben kann. Als später Marian Kings Leiche gefunden wird, stellt sich die Frage, ob es der Mörder nicht eigentlich auf Sibilla abgesehen hatte.
