Tennessee-Challenge: Zerlegung und Versand von acht HumveesJetzt ohne Werbung streamen
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Folge 3: Tennessee-Challenge: Zerlegung und Versand von acht Humvees
88 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
Michael wagt sich als Laienschauspieler in einen Charity-Film - mit vollem Einsatz und einer gehörigen Portion Selbstironie. Doch die wahre Herausforderung wartet im amerikanischen Tennessee: Acht Humvees müssen zerlegt und nach Deutschland verschifft werden, während der Winter dem Team gehörig zusetzt. Zu Hause steht dann noch ein ganz persönliches Herzensprojekt an: Michaels Beechcraft aus den Fünfzigern soll nach Jahren am Boden endlich wieder fliegen.
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