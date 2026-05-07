Motoren, Matsch und Minusgrade: Einsatz für die MorlocksJetzt kostenlos streamen
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald
Folge 4: Motoren, Matsch und Minusgrade: Einsatz für die Morlocks
89 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12
Im eisigen Tennessee kämpft das Team der Morlocks gegen die Zeit: Acht Humvees müssen zerlegt und für den Transport nach Deutschland vorbereitet werden, bevor der nächste Schneefall alles zum Erliegen bringt. Parallel dazu versucht Michael, seine Beechcraft aus dem Jahr 1959 nach sechs Jahren Stillstand wieder flugtauglich zu machen. Doch dann streikt ausgerechnet der Oldtimer-Schulbus - das einzige Transportmittel des Teams.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick