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Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Motoren, Matsch und Minusgrade: Einsatz für die Morlocks

Kabel EinsStaffel 4Folge 4vom 07.05.2026
Motoren, Matsch und Minusgrade: Einsatz für die Morlocks

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Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Folge 4: Motoren, Matsch und Minusgrade: Einsatz für die Morlocks

89 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12

Im eisigen Tennessee kämpft das Team der Morlocks gegen die Zeit: Acht Humvees müssen zerlegt und für den Transport nach Deutschland vorbereitet werden, bevor der nächste Schneefall alles zum Erliegen bringt. Parallel dazu versucht Michael, seine Beechcraft aus dem Jahr 1959 nach sechs Jahren Stillstand wieder flugtauglich zu machen. Doch dann streikt ausgerechnet der Oldtimer-Schulbus - das einzige Transportmittel des Teams.

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