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Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Carla gelingt der Führerschein-Coup: Michael Manousakis fällt aus allen Wolken

Kabel EinsStaffel 4Folge 5vom 14.05.2026
Carla gelingt der Führerschein-Coup: Michael Manousakis fällt aus allen Wolken

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Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Folge 5: Carla gelingt der Führerschein-Coup: Michael Manousakis fällt aus allen Wolken

88 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12

Während Michael Manousakis und der Großteil der Crew nach der gescheiterten Flugzeug-Mission aus den Staaten zurückkehren, kämpfen sich Timmi, Richie und Peter mit einem frisch erworbenen Schulbus quer durchs Land bis an die Ostküste. In Deutschland wartet bereits der nächste Auftrag: Die Wiederherstellung eines beim Ahrtal-Hochwasser zerstörten Chevrolet-Pickups wird für Michael zur emotionalen Zeitreise ...

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