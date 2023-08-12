Zum Inhalt springenBarrierefrei
My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

Der spanische Abend

sixxStaffel 12Folge 10vom 12.08.2023
Der spanische Abend

My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

Folge 10: Der spanische Abend

58 Min.Folge vom 12.08.2023Ab 6

Nicky und Jose wollen ihre Gäste mit Hilfe der spanischen Küche beeindrucken. Klassische Gerichte stehen auf der Speisekarte: Die Tortilla macht den Anfang, gefolgt von einer klassischen Paella und zum Dessert bereiten die Köche Churros vor. Wird es dem Team gelingen, ihre Leidenschaft auf köstliche Art und Weise auszudrücken?

