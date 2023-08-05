My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens
Folge 7: Die Chili-Fans
72 Min.Folge vom 05.08.2023Ab 6
Che und Dave sind große Fans der Chilischote und verfeinern jedes Gericht damit. Die beiden haben vor, ihren Gästen einen scharfen Abend zu bereiten. Doch diesmal muss das Team nicht nur Manu Feildel von seinen Kochkünsten überzeugen, sondern auch den Gastronomiekritiker Matt Preston. Werden die Juroren das feurige Essen genauso feiern?
