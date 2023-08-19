Kalabrische KöstlichkeitenJetzt kostenlos streamen
My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens
Folge 12: Kalabrische Köstlichkeiten
72 Min.Folge vom 19.08.2023Ab 6
Milena und Leanne stammen ursprünglich aus der italienischen Region Kalabrien. Auf der Speisekarte stehen Arancini als Vorspeise, Spaghetti mit Salsiccia als Hauptgang und ein Schokoladen-Haselnuss-Nachtisch. Heute wird das Team mit der niedrigsten Punktzahl aus dem Wettbewerb eliminiert. Werden die Freundinnen die Juroren mit ihren Köstlichkeiten begeistern können oder wird die servierte Pasta für das Halbfinale nicht ausreichen?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick