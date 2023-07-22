Zum Inhalt springenBarrierefrei
My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

Liebe geht durch den Magen

sixxStaffel 12Folge 3vom 22.07.2023
Liebe geht durch den Magen

My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens

Folge 3: Liebe geht durch den Magen

70 Min.Folge vom 22.07.2023Ab 6

Das frisch verlobte Paar Frena und Steven ist bereit, den Küchenchef Manu Feildel mit seinen Kochkünsten zu beeindrucken. Die zubereiteten Gerichte sind von Frenas malaysische Wurzeln inspiriert. Feildel freut sich besonders auf das Essen, da seine Frau auch ursprünglich aus Malaysia stammt. Doch das Dessert erweist sich als ein Desaster. Werden seine Erwartungen dennoch erfüllt?

