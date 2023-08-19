Indigene Küche mit Korokdil & KänguruJetzt kostenlos streamen
My Kitchen Rules - Die besten Hobbyköche Australiens
Folge 11: Indigene Küche mit Korokdil & Känguru
70 Min.Folge vom 19.08.2023Ab 6
Die besten Freunde Matt und KT sind bereit, Manu Feildel und Matt Preston mit indigenen Gerichten zu beeindrucken. Auf dem Menü stehen eine Krokodil-Vorspeise und ein Hauptgang mit Kängurufleisch. Ein Kakadu-Pflaumen-Dessert macht den krönenden Abschluss. Doch werden die besonderen Speisen den Juroren schmecken?
