Mysteriöse Phänomene - Rätsel von oben
Folge 1: Brodelnde Hitze
46 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
Aus der Vogelperspektive eröffnen sich außergewöhnliche Einblicke in rätselhafte Natur- und Umweltphänomene rund um den Globus: Während eine gewaltige Explosion Tianjin erschüttert, schmilzt auf dem kältesten Kontinent der Erde ein Gletscher in alarmierendem Tempo. Zugleich legt sich ein geheimnisvoller orangefarbener Dunst über New York, während in Neuseeland ein giftiger, rauchender See brodelt. Spektakuläre Luftaufnahmen enthüllen die Dimension dieser Ereignisse.
Weitere Folgen in Staffel 4
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