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Mysteriöse Phänomene - Rätsel von oben

Die Geheimnisse der Wüste

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 3vom 21.08.2026
Die Geheimnisse der Wüste

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Mysteriöse Phänomene - Rätsel von oben

Folge 3: Die Geheimnisse der Wüste

46 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12

Aus der Vogelperspektive führt diese Folge zu geheimnisvollen Orten rund um den Globus: von einem verlassenen Dorf in den wandernden Sanden vor Dubai über rätselhafte Steinkreise in Kolumbien bis zu einem uralten Turm auf einem Hügel im Iran. Den Abschluss bildet ein verblüffendes violettes Phänomen in Chiles Atacama-Wüste. Welche Geschichten verbergen sich hinter diesen eindrucksvollen Schauplätzen?

Weitere Folgen in Staffel 4

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