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Mysteriöse Phänomene - Rätsel von oben

Archäologische Rätsel

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 6vom 28.08.2026
Archäologische Rätsel

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Mysteriöse Phänomene - Rätsel von oben

Folge 6: Archäologische Rätsel

46 Min.Folge vom 28.08.2026Ab 12

Aus der Vogelperspektive begibt sich diese Folge auf die Spuren längst vergangener Zeiten: zu einem rätselhaften Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg, geheimnisvollen Steinkreisen in Norwegen, uralten Erdhügeln am Mississippi und den Überresten eines mittelalterlichen Dorfes in England. Welche Geschichten erzählen diese Orte?

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