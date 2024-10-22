Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: Hawaii

Alle für einen

"CBS Serien"Staffel 3Folge 10vom 22.10.2024
Alle für einen

Navy CIS: Hawaii

Folge 10: Alle für einen

42 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12

Ein gefährliches Virus mit dem Namen "Compound X" gerät in Umlauf und Sam infiziert sich mit dem Erreger. Während der Agent unter schwerwiegenden Symptomen leidet, versucht sein Team gemeinsam mit Dr. Chase ein Gegenmittel zu finden. Außerdem muss die Navy dafür sorgen, dass der Wirkstoff nicht in falsche Hände gerät. Denn offenbar verfolgt eine Terrorgruppe den perfiden Plan, die Viren als Waffe einzusetzen ...

