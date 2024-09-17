Navy CIS: Hawaii
Folge 5: Der Spezialauftrag
42 Min.Folge vom 17.09.2024Ab 12
Lucy muss einen Auftrag annehmen, der ihr ganz und gar nicht gefällt. Gemeinsam mit ihrem Team ist sie während einer Konferenz für die Sicherheit von Tatyana Sokolov zuständig, die in gefährliche Waffengeschäfte involviert sein soll. Auch Sam ist nach wie vor an Bord, um den NCIS tatkräftig zu unterstützen. Doch diesmal benötigt der Agent auch Tennants Hilfe ...
