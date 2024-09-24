Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: Hawaii

Sehr geheim

"CBS Serien"Staffel 3Folge 6vom 24.09.2024
Sehr geheim

Navy CIS: Hawaii

Folge 6: Sehr geheim

42 Min.Folge vom 24.09.2024Ab 12

Der NCIS bekommt es mit einer Vermisstenmeldung zu tun. Ein junger Mann ist scheinbar spurlos verschwunden und seine Verlobte macht sich große Sorgen. Wie sich herausstellt, arbeitet er des Öfteren als verdeckter Ermittler für die Operation "Red Rabbit". Da es sich hier um eine streng geheime Angelegenheit handelt, haben Tennant und ihr Team alle Hände voll zu tun, um einen Hinweis zum Verbleib des Mannes zu finden.

"CBS Serien"
