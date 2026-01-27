Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 3vom 27.01.2026
41 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12

Wheeler ist skeptisch, als Ducky im Revier auftaucht, um das Team bei den Ermittlungen im aktuellen Mordfall zu unterstützen. Auch Franks ist der neue Gerichtsmediziner nicht ganz geheuer. Einzig und allein Gibbs, der Ducky noch von früher kennt, empfängt ihn mit offenen Armen. Dabei kann das Team seine Hilfe gut gebrauchen, um den mysteriösen Tod einer Frau aufzuklären.

