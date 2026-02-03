Navy CIS: Origins
Folge 4: Brüder
42 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12
Lala und Mike ermitteln in einem Banküberfall mit schwerer Körperverletzung. Die Leiterin der betroffenen Filiale hat eine Wunde am Kopf davongetragen. Der Täter befindet sich auf der Flucht. Können die Agenten den Räuber ausfindig machen? Mike wird außerdem überraschend nach jahrelanger Funkstille von seinem Bruder Mason kontaktiert. Dieser steckt offenbar in Geldnöten und bittet Mike um Unterstützung. Doch die beiden Brüder sind seit Jahren zerstritten ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick