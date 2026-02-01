Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: Origins

Wie die Zeit vergeht

SAT.1Staffel 2Folge 5vom 10.02.2026
Wie die Zeit vergeht

Navy CIS: Origins

Folge 5: Wie die Zeit vergeht

42 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12

Ein toter Marine gibt Gibbs und seinem Team Rätsel auf. Um den Fall aufzuklären, verschlägt es die Ermittler nach Serenity in Kalifornien. Doch weder der Sheriff noch die Bewohner des kleinen Städtchens können oder wollen den Agenten Auskunft über das Opfer geben. Als sie weitere Nachforschungen anstellen, machen sie eine unglaubliche Entdeckung.

