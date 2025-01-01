Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Bein in West Virginia

Staffel 1Folge 12
Folge 12: Ein Bein in West Virginia

43 Min.Ab 12

In einer Mülltonne wird das Bein des Marines Thomas Dorn gefunden. Im Zuge ihrer Nachforschungen stoßen Gibbs und seine Leute auf die Ärztin Dr. Chalmers. Sie behauptet, dass Thomas Dorn vor zwei Jahren bei ihr in der Praxis an Herzversagen gestorben sei und eingeäschert wurde. Zusammen mit Kate versucht Gibbs herauszufinden, wem das Bein aus der Mülltonne gehört. Dabei finden sie sich schnell in einem Netz aus Lügen und Betrug wieder ...

