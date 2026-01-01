Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Der Fluch der Mumie

"CBS Serien"Staffel 1Folge 5
Der Fluch der Mumie

Der Fluch der MumieJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 5: Der Fluch der Mumie

43 Min.Ab 12

Zehn Jahre nach seinem Verschwinden wird in einem Frachtbehälter die mumifizierte Leiche von Lieutenant Schilz gefunden. Der Mann galt, seitdem auf seinem Flugzeugträger 1,2 Millionen Dollar gestohlen worden waren, als vermisst und man nahm an, dass er seinen Tod nur vorgetäuscht hat, um mit dem Geld zu verschwinden. Gibbs und sein Team stoßen auf der Suche nach dem Mörder auf Schilz' ehemalige Kameradin Erin Toner, die seit einem ominösen Lottogewinn in Reichtum lebt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 23 Staffeln und Folgen