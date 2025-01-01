Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Lebendig begraben

"CBS Serien"Staffel 1Folge 10
Lebendig begraben

Navy CIS

Folge 10: Lebendig begraben

43 Min.Ab 12

Eine Frau, die lebendig begraben wurde, schafft es, sich zu befreien. Das Einzige, an das sie sich erinnern kann, ist, dass auf einem Schiff der Navy eine Bombe explodieren wird. Gibbs und sein Team werden eingeschaltet, um das Verbrechen zu verhindern. Es stellt sich heraus, dass die Frau für eine deutsche Firma arbeitet, die Bombensuchgeräte und Sprengstoffe herstellt. Gibbs hält sie für eine Terroristin, die selbst plant, ein Schiff in die Luft zu sprengen ...

