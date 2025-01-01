Navy CIS
Folge 23: Der Terrorist
42 Min.Ab 16
Seit dem Geiseldrama, bei dem Kate und Ducky von einem Hamas-Anhänger gefangen gehalten wurden, plagen Gibbs schreckliche Albträume. Er ist sich sicher, dass der Geiselnehmer zurückkehren wird, um Kate zu töten. Als er tatsächlich auftaucht, scheint sich Gibbs' Vorahnung zu erfüllen, denn Kate wird entführt. Aber er ist ihm bereits auf den Fersen, denn es steht nicht nur Kates Leben auf dem Spiel. Die Hamas plant einen Anschlag auf den Präsidenten ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren