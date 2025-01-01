Navy CIS
Folge 22: Abgestürzt
42 Min.Ab 12
Beim Training für eine streng geheime Mission stürzt Lieutenant Rick Johnson, Mitglied der Navy Spezial-Einheit Seals, beim Klettern in die Tiefe und verunglückt tödlich. Obwohl zuerst alles nach einem Unfall aussieht, wird Gibbs hellhörig, als herauskommt, dass die Kletterausrüstung manipuliert wurde. Das NCIS-Team hat weniger als 48 Stunden Zeit, um den Mord an Johnson aufzuklären, da sonst der Sondereinsatz der Seals gefährdet sein könnte ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren