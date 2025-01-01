Navy CIS
Folge 1: Freund und Feind
41 Min.Ab 12
Irgendjemand hat es auf Angehörige des NCIS abgesehen: Bei einem Bombenanschlag wird SecNav Jarvis getötet, Gibbs entkommt im Iran mit Parsons Hilfe nur knapp einem Attentat, Tonys Leben war ebenfalls gefährdet und Ziva ist vorsorglich in Israel untergetaucht. Mit Parsons Unterstützung macht sich Gibbs daran, die Verantwortlichen für die Anschläge ausfindig zu machen, während Tony versucht, Ziva aufzuspüren ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
