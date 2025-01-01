Navy CIS
Folge 24: Jackson
42 Min.Ab 12
Da Gibbs' Vater gestorben ist, reist er nach Stillwater, um die Beerdigung vorzubereiten und den Nachlass zu verwalten. Währenddessen vertritt ihn Tony in D.C. bei zwei komplizierten Fällen, die zusammenzuhängen scheinen: Alle Spuren führen direkt zu Parsa und seiner Terrororganisation. Wie sich herausstellt, wurde mit Lateef Mir einer seiner Killer von Drogenboss Alejandro Rivera angeheuert, um Gibbs zu töten. Die Zeit drängt, denn niemand weiß, wie Mir aussieht ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
