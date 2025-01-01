Navy CIS
Folge 5: 15 Jahre Rache
42 Min.Ab 12
Der Mord an einem Navy-Kryptologen schlägt eine Brücke in Tonys Vergangenheit: Am Tatort glaubt er Anton zu erkennen, seinen ehemaligen Schützling aus Baltimore, der untertauchte, nachdem er den Sohn eines russischen Mafiabosses getötet hatte. Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellt, hat die Russenmafia Antons Schwester Marie entführt, deren Mann das Mordopfer kannte. Wird Tony seinen Fehler von früher ausbügeln und Anton und Marie helfen können?
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
