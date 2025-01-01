Navy CIS
Folge 22: Blue
42 Min.Ab 12
Der Marine-Korps-Fotograf Staff Sergeant Roe verschwindet spurlos. Zum einen war er Kronzeuge in einem heiklen Prozess gegen einen Army Lieutenant, zum anderen fotografierte er obdachlose Veteranen in Washington D.C.. Auch Petty Officer Turpin alias Blue lichtete er ab. Blue ist ebenfalls verschwunden - und landet als Leiche ohne Nieren auf Duckys OP-Tisch ...
