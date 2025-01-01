Navy CIS
Folge 7: Alte Flieger
42 Min.Ab 12
In einer Herrenboutique wird ein Marine Sergeant erschossen. Der Ladeninhaber behauptet, dass er bei einem Überfall in die Schusslinie geriet. Allerdings entspricht das nicht der Wahrheit, wie Gibbs und sein Team herausfinden. Abseits der Ermittlungen nötigt ihn sein Vater Jackson, einen alten Kameraden aus Kriegszeiten kennenzulernen: Walter Beck rettete Jackson einst das Leben. Doch so leicht ist der betagte Herr nicht aufzuspüren ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
