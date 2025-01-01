Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Wasserdicht

"CBS Serien"Staffel 11Folge 8
Wasserdicht

WasserdichtJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 8: Wasserdicht

41 Min.Ab 12

Tödlicher Unfall mit Fahrerflucht: Mit Justin Dunnes Pick-up wird eine Soldatin auf dem Stützpunkt Quantico überfahren. Dunne selbst saß nicht am Steuer, sondern einer seiner Kameraden. Wie Dunne seiner Anwältin Carrie Clark erzählt, hat er selbst zur Tatzeit einen Tabakwarenhändler getötet. Clark umgeht ihre Schweigepflicht und gibt dem NCIS einen verdeckten Hinweis. Gibbs und sein Team decken daraufhin ein ungeheuerliches Mordkomplott auf ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen