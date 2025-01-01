Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 8Folge 11
41 Min.Ab 12

Marine First Lieutenant Jeremy Nolan, gerade aus Afghanistan zurück, sitzt mit seinem Onkel und seiner Schwester Kimberly an Bord eines Dinner-Schiffes, wo man seine Heimkehr feiert. Als er kurz mal an Deck geht, fallen plötzlich Schüsse und Jeremy bricht tot zusammen. Agent Abigail Borin von der Küstenwache, die zufällig auch an Bord ist, verständigt Gibbs und sein Team. Die beiden kennen sich von früher und legen bei der Untersuchung des Falles ein atemberaubendes Tempo vor ...

