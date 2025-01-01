Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 8Folge 20
41 Min.Ab 12

Gibbs, sein Team und EJ Barrett erhalten von Vance den Auftrag, den sogenannten Hafenmörder zu überführen, der schon in Spanien anfing, Navy-Angehörige umzubringen. Den Ermittlern hinterlässt er immer wieder kleine Botschaften. Als Ziva eines Abends mit Tony in einer Bar sitzt, stellt ihr der Barkeeper ein Glas hin, das ihr ein anderer Gast spendiert hat. Im Glas befindet sich ein Eiswürfel mit einem Augapfel darin. Es ist also noch lange nicht vorbei ...

