Navy CIS

Die Kunst des Überlebens

"CBS Serien"Staffel 8Folge 13
Die Kunst des Überlebens

Navy CIS

Folge 13: Die Kunst des Überlebens

41 Min.Ab 12

Sergeant Travis Wooten wird in seinem Garten tot aufgefunden. Nach der Untersuchung der Leiche ist Ducky sicher, dass er zu Tode geprügelt wurde. Wooten, ein ehemaliges Navy-Mitglied, verlor erst kürzlich seinen Job in einer Fabrik. Seine Frau Georgia ist bei den Marines und dort sehr erfolgreich. Die Ermittler finden schnell heraus, dass die scheinbar so toughe Frau von ihrem Mann misshandelt wurde. Außerdem drohte Wooten, ihr den gemeinsamen Sohn wegzunehmen ...

