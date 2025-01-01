Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Der Schlussstrich

Staffel 8Folge 14
Der Schlussstrich

Navy CIS

Folge 14: Der Schlussstrich

42 Min.Ab 12

Das Navy CIS-Team bekommt Besuch von der Psychiaterin Rachel Cranston, die alle begutachten soll - natürlich ist niemand davon begeistert. Um die Ausfallzeiten so gering wie möglich zu halten, begleitet Rachel das Team auf die USS Colonial, wo Commander Reynolds erschossen in seiner Koje aufgefunden wurde. Es stellt sich heraus, dass Reynolds kurz vor der Pensionierung stand - und seit 20 Jahren ein Verhältnis mit der Frau seines Vorgesetzten, dem Admiral, hatte ...

