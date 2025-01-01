Navy CIS
Folge 15: Die schöne Tochter
42 Min.Ab 12
Andor Gorgova, Verteidigungsminister von Belgravien, verhandelt mit der US-Außenministerin über die Nutzung militärischer Stützpunkte. Bei einem Treffen in seinem Land versucht ein Selbstmordattentäter, auch Gorgova zu töten. Dieser kommt unverletzt davon, ein Navy Sergeant stirbt jedoch bei dem Anschlag. Der NCIS muss den Fall allerdings ans FBI abgeben und soll sich stattdessen um die Sicherheit von Gorgovas Tochter Adriana kümmern, die in den USA studiert ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
